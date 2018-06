Omar Souleyman komt naar Roma 14 juni 2018

02u49 0

Hij begon als Syrische trouwfeestzanger, maar Omar Souleyman combineert tegenwoordig de Arabische 'dabke' met elektro en echte feestmuziek. Na het weergaloze succes van vroege singles als "Wenu Wenu" en "Warni Warni" en samenwerkingen met artiesten als Björk en Four Tet stond hij plots op de podia van festivals als Pitchfork Parijs, Roskilde, Glastonbury en Pukkelpop. Op 17 november om 20u kan je gaan shaken op zijn muziek in de Roma. Op zijn derde studio-album To Syria, With Love dat vorig jaar uitkwam breekt hij zowel muzikaal als tekstueel met zijn eerdere werk, onder meer door meer keyboardpartijen en techno-elementen te introduceren. Zonder in te gaan op de complexe situatie in zijn thuisland brengt Souleyman met deze plaat een ode aan zijn geliefde Syrië. De muziek is ondanks de oorlogssituatie geen treurzang geworden, wel een lofzang op het leven en vreugde. (DILA)