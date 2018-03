Oma ziek in bed? Slimme sensor weet het al TECHNOLOGIESYSTEEM MOET SENIOREN LANGER THUIS HOUDEN NINA BERNAERTS

07 maart 2018

02u29 0 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen lanceert samen met Senso2Me een ingenieus systeem met sensoren om senioren die alleen wonen beter op te volgen. Zo wil het Zorgbedrijf dat de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het systeem werd 'Vital' gedoopt en kost 199 euro.

Voor Landa Depooter (95) en haar zoon is het nog een beetje testen want ze hebben het alarm nog niet écht nodig gehad, gelukkig. Er hangt een sensor boven de deur, eentje gericht op de zetel, eentje in de keuken, eentje in de zithoek en eentje boven haar bed. In de slaapkamer staat er nog een mobiele audiosensor - te vergelijken met een babyfoon - zodat de alarmcentrale Landa kan contacteren als dat nodig moest zijn. Ondertussen kan ook Landa's zoon via zijn smartphone opvolgen hoe laat zijn moeder onder de wol kruipt of als ze nog een stapje zet in de wereld 's avonds. "Maar dat is eigenlijk meer uit curiositeit dan nodig want ondanks haar hoge leeftijd, is ze nog heel goed. Daarbij, zij controleerde mij in mijn jeugd, nu zijn de rollen omgedraaid", lacht de zoon.





Om 1 uur de deur uit

Het systeem werkt als volgt: als de sensor opmerkt dat Landa plots om 1 uur 's nachts haar flat verlaat, stuurt het een alarm uit want het systeem is ingesteld op Landa's gewoonte en om 1 uur 's nachts is ze normaal niet buiten. Vooral handig bij senioren die de neiging hebben om te verdwalen. Of wanneer het systeem detecteert dat Landa plots 10 tot 15 uur per dag in bed ligt, wanneer ze zich bijvoorbeeld ziek voelt, kan de familie daar ook attent op gemaakt worden. Ook de temperatuur wordt gemeten. Als het in de zomer te warm wordt, kan de alarmcentrale contact opnemen om te vragen of Landa wel voldoende drinkt.





"Belangrijk om te melden is wel dat elk systeem op de bewoner zelf wordt afgesteld. En de bewoner kan het systeem ook volledig uitschakelen, als ze dat willen. Naast de sensoren heb je ook nog de eerder klassieke drukknop die je bij kan houden."





Het systeem werd uitvoerig getest in verschillende rusthuizen van het Zorgbedrijf. "Het personeel heeft dan ook een sensor, die communiceert met het systeem in de kamer. Zo kan het systeem ook weten dat als bijvoorbeeld de poetsvrouw lang in de badkamer zit, er geen alarm hoeft af te gaan. We hebben het systeem nu een tijdje in verschillende rusthuizen maar de bedoeling is vooral de mensen thuis te houden", vertelt directeur, Johan De Muynck. "Je zal ook merken dat ouderen na een val of ziekte bijvoorbeeld sneller naar huis mogen als ze zo'n systeem in huis hebben want dan is de dokter ook geruster."





"Wij hebben actief geïnvesteerd, 1 miljoen, in het bedrijf en de ontwikkeling van het systeem. We willen dat de mensen langer en ook veilig thuis kunnen blijven, ten eerste. Maar ook dat er werk uit de handen wordt genomen van zorgverleners en mantelzorgers", zegt voorzitter van het OCMW, Fons Duchateau. Het draadloze systeem is relatief goedkoop, wat ook een vereiste was voor het Zorgbedrijf. Voor 199 euro kan je al aan de slag. Dan komt er nog een abonnement van 2 euro per dag bij voor de alarmcentrale.