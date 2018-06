Olympische Spelen voor koren komt naar Antwerpen 22 juni 2018

De World Choir Games komen in 2020 naar Antwerpen en Gent. De World Choir Games zijn zowat de Olympische Spelen voor koren en brengen de beste professionele én amateurkoren van de wereld op de been. De stad wil met dit evenement de Scheldestad nog verder op de kaart zetten als toeristische trekpleister en bruisende evenementenstad. Vlaanderen stelde zich kandidaat als host bij Interkultur, de organisator van de World Choir Games. Gisteren werd bekendgemaakt dat het topevenement in 2020 in Antwerpen en Gent zal plaats vinden. Maar liefst 500 koren uit 80 verschillende landen, goed voor 30.000 bezoekers, zullen afzakken naar de stad. (NBA)