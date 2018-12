Oldtimervrienden op zoek naar nieuwe locatie Dieter Lizen

23 december 2018

Oldtimer-liefhebbers worden hoe langer hoe minder hun hobby gegund. Op het marktplein van Kapellen mocht de vzw Oldtimer and Friends niet meer staan. Ze vonden een alternatief op de parking van het Total-tankstation aan Kaai 730 in de haven waar ze elke vierde zondag van de maand samen kwamen. Van het havenbedrijf moeten ze daarvoor voortaan een taks van 500 euro per evenement betalen. Zondag ging het event voor de laatste keer daar door, want dat is een bedrag dat de vzw niet kan ophoesten. De oldtimerfans gaan nu op zoek naar een nieuwe plek waar ze kosteloos hun dromen op vier wielen kunnen tonen tijdens events.