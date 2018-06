OKRA gaat samenwerking aan met BEEGO en Whelp 29 juni 2018

OKRA, de vereninging voor 55-plussers, gaat samenwerken met BEEGO en Whelp om senioren de kneepjes van het digitale tijdperk bij te brengen. OKRA-leden zullen beroep kunnen doen op jongeren die hen wegwijs zullen maken in de digitale wereld.





"We geven regelmatig groepslessen maar door één op één te werken leren onze mensen veel sneller. Bovendien kunnen ze heel persoonlijk geholpen worden met problemen die zij thuis ondervinden aan hun computer of tablet. Dat kan gaan van leren Skypen tot het verbinden van de printer met de computer," vertelt Koen Peeters, regiodirecteur OKRA Antwerpen. "Bovendien is er opnieuw sociaal contact tussen beide leeftijdsgroepen wat het wederzijdse respect alleen maar ten goede komt."





Daarnaast zal OKRA ook samenwerken met Domitys om het aanbod aan activiteiten uit te bouwen. OKRA zal de ruimte van Domitys, een soort serviceflats, kunnen gebruiken voor haar leden maar ook voor de bewoners van de flats. Zo staan er dit najaar academievoordrachten op het programma en werken ze samen aan 'Lekker Aktief!'. (ADA)