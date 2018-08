Oefen nu al op stemcomputer 29 augustus 2018

Kent u of bent u iemand die moeite heeft met stemmen op een stemcomputer? Van maandag 3 tot en met vrijdag 28 september 2018 kan u in 15 dienstencentra in Antwerpen en alle districten de stemprocedure oefenen op een stemcomputer. Stemmen kan tussen 9 en 17 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Informatie over de 15 locaties kunt u raadplegen via www.antwerpen.be. (BJS)