OCMW-voorzitter Fons Duchateau keert terug naar heimat Sint-Truiden 24 augustus 2018

02u35 0 Antwerpen OCMW-voorzitter en schepen Fons Duchateau (46) zakt graag af naar zijn Sint-Truiden. Niet dat heel veel mensen het weten, maar het N-VA-kopstuk is een geboren en getogen Truienaar. "In Sint-Truiden is mijn vader Fons Duchateau senior wellicht bekender dan ik."

"Oei, waar zijn De Bink en The Pub naar toe?", klinkt het verwonderd als Fons zijn woordvoerder zijn jeugdcafés van weleer wil tonen.





"Tja, het verschroeiende tempo van de politiek en de liefde voor mijn gezin maken nu eenmaal dat ik minder en minder naar Sint-Truiden afzak. Stilaan verdwijnt mijn geboortestad naar mijn herinneringen. Gelukkig staat de abdijtoren er nog. Ik heb hier overigens een prachtige tijd aan het Aangenomen College beleefd. Een sterke generatie. Aan de schoolpoorten stond ik met Caroline Gennez, Hilde Vautmans, Michaël Roskam en Kim Duchateau voor en na school te discussiëren over cultuur, politiek en uiteraard STVV ."





"Na mijn humaniora trok in naar Leuven waar ik in het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) mijn politieke loopbaan aanving samen met Koen Kennis, Piet De Zaeger, Liesbeth Homans en Bart De Wever. Daarna dreef de liefde mij voorgoed naar de stad aan de stroom. De rest is ondertussen stilaan geschiedenis. Nadien kwam ik minder en mijn minder naar mijn geboortestad en ben ik ondertussen zeer gelukkig in Antwerpen. Maar af en toe moet ik toch eens over de Grote Markt van Sint-Truiden kunnen wandelen." (DSS)