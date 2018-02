OCMW-raad duidt Nederlands bedrijf aan voor opsporen leefloonfraude 02 februari 2018

Het Nederlandse bedrijf Soza Xpert is donderdagavond door de Antwerpse OCMW-raad aangeduid als partner om in het buitenland op zoek te gaan naar eigendommen van personen die in Antwerpen een leefloon ontvangen of in een sociale woning gehuisvest zijn. Het bedrijf kan wel nog niet meteen aan de slag, onder meer omdat er nog juridische onduidelijkheid bestaat over het systeem, dat nog niet eerder in ons land werd toegepast.





In Nederland bestaat de praktijk om dergelijke gevallen van fraude op te sporen wel al in verschillende steden. Dat zou daar al goede resultaten hebben opgeleverd. In België zou Antwerpen de pioniersrol vervullen. Het OCMW zal naar eigen zeggen niet werken met erkende privédetectives, hoewel staatssecretaris voor Fraudebestrijding en Privacy Philippe De Backer (Open Vld) eerder deze week nog stelde dat dat verplicht is bij vermogensonderzoeken. Mogelijk is er wel/ook toestemming nodig van Binnenlandse Zaken. (BELGA)