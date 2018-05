Nu ook werken op zuidelijke Leien 18 mei 2018

Antwerpen De noordelijke Leien zijn nog verre van klaar, maar ook op de zuidelijke Leien wordt vanaf eind juni gewerkt. De stad gaat de fietspaden veiliger maken en het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de middenrijbaan een nieuwe toplaag.

Het zuidelijke stuk van de Antwerpse Leien is volledig heraangelegd tussen 2002 en 2006. Niet zo lang geleden dus, maar voor automobilisten is het toch uitkijken voor putten. Ook de rode tegels van de fietspaden hebben al last van de tand des tijds. "We pakken in één moeite het fietscomfort én de veiligheid aan", zegt Maarten Vanderhenst van het kabinet van Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "We vervangen de tegels door rood asfalt en gaan zoals op de noordelijke Leien aan de ventwegen verkeersplateaus leggen. De fietspaden aan de Mechelsesteenweg doen we van 27 juni tot 6 juli, de verkeersdrempels verspreid over de zomervakantie."





Wegen en Verkeer vernieuwt in het najaar - de precieze datum is nog niet bepaald - de toplaag van de middenrijbaan op de Amerika-, Britse- en Frankrijklei. "Dat gebeurt in vier weekendnachten om de spits op weekdagen niet te hinderen", zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. "De ventwegen blijven altijd open voor het verkeer." (PHT)