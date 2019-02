Nu ook vanuit Schoten en Wijnegem met de Waterbus naar ‘t Stad: nieuwe route op Albertkanaal plechtig geopend BJS

13 februari 2019

12u53 0 Antwerpen De nieuwe oostelijke route van De Waterbus op het Albertkanaal is vandaag plechtig ingehuldigd. Vanaf maandag 18 februari houdt De Waterbus om het half uur halt op de volgende locaties: Antwerpen, Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem.

De nieuwe route van DeWaterbus is acht kilometer lang en krijgt vijf halteplaatsen: Havenhuis, Fietsbrug IJzerlaan (Merksem), Brug van den Azijn (Deurne), Hoogmolendijk (Schoten) en Brug Houtlaan (Wijnegem). De haltes liggen telkens aan een brug zodat ze vanop beide oevers makkelijk bereikbaar zijn. Daarbij is er ook rekening gehouden met de aansluiting op het openbaar vervoer, die er nu aan verschillende haltes al is. De eerste lijn richting Havenhuis vertrekt om 6:15u. vanuit Wijnegem. Ook tijdens het weekend kan je gebruik maken van DeWaterbus. De tarieven blijven gelijk aan de huidige: drie euro enkel, vijf euro retour.

Sinds de start van het project namen meer dan 420.000 gebruikers DeWaterbus op het Scheldetraject, van wie 100.000 met fiets Havenschepen Annick De Ridder

Havenschepen Annick De Ridder: “De woon-werkverkeerroute langs het Albertkanaal is een filegevoelige route en zal nog meer onder druk komen door de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de vernieuwing van de kanaalkaaien en de Oosterweelwerken die starten vanaf juni 2019. Met initiatieven zoals DeWaterbus zorgt het Havenbedrijf Antwerpen voor innovatieve mobiliteitsoplossingen. Met de oostelijke uitbreiding op het Albertkanaal willen we verder schrijven aan het succesverhaal van DeWaterbus. Sinds de start van het project namen meer dan 420.000 gebruikers DeWaterbus op het Scheldetraject, van wie 100.000 met fiets.”

Elektrisch blijft het doel

Vanaf komende maandag varen de Aqua Ferro, Hendrikus en de Rhoonse Veer van de rederij Aqualiner iedere werkdag, met 18km/u, filevrij in beide richtingen van het Albertkanaal. “In een eerste fase zijn het dieselschepen die het Albertkanaal zullen bedienen, maar onze finale doelstelling is om volledig elektrisch te opereren. Helaas duurt het zeker tot na de zomer om deze elektrische schepen te vinden”, zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf Antwerpen.

Sinds juli 2017 vaart DeWaterbus tussen het Steenplein Antwerpen en Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke. Daar kwam op 8 oktober 2018 een tweede route bij die het Steenplein via een noordelijke route verbindt met de Antwerpse haven. Vanaf maandag komt daar dus een oostelijk traject bij dat ook werknemers uit de omliggende gemeenten een handig vervoersalternatief biedt.

“Betrouwbaar alternatief”

“De bestaande routes en de uitbreiding op het Albertkanaal vormen samen met trein, tram, bus en (deel)fiets een mooi, duurzaam en betrouwbaar alternatief voor de wagen”, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “De ontwikkeling van de Schelde en het Albertkanaal als nieuwe vervoerswegen past perfect binnen de inspanningen die stad en haven leveren om Antwerpen bereikbaar te houden en de modal shift voort te zetten.”