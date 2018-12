Nu ook stadswinkel in Centraal Station NBA

In het Centraal Station is vandaag een nieuwe stadswinkel geopend. Voorheen zat het toeristische infopunt een beetje weggestopt, de nieuwe winkel moet meer opvallen. De stad stelde dat in 2017 het oude infopunt toch zo’n 340.000 toeristen over de vloer kreeg, daarom wilde schepen Koen Kennis het informatiepunt, uitbreiden en zichtbaarder maken. De stad investeerde zo’n 260.000 euro. Er zijn verschillende typische Antwerpse producten te verkrijgen die ook in de stadswinkel op de Grote Markt te vinden zijn. Die laatste zal op termijn ook verhuizen naar het Steen waar momenteel grote werkzaamheden gebeuren. In 2020 zou naast de cruiseterminal ook het stadskantoor moeten geïnstalleerd worden.