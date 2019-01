Nu ook rechtstreeks met de trein van Antwerpen met Disneyland Parijs ADA

18 januari 2019

Goed nieuws voor de Disney-fans. Vanaf 31 maart kan je vanuit Antwerpen rechtstreeks met de Thalys naar Disneyland Parijs. De reistijd bedraagt 2,5 uur alvorens je in Marne-la-Vallée bent. Het gaat om een nieuwe treinverbinding die twee maal per dag zal rijden vanuit Amsterdam richting Dinseyland. De eerste trein vertrekt om 8.33 uur, de late trein vertrekt om 16.33 in Antwerpen Centraal. Om die nieuwe verbinding feestelijk te vieren, rijdt er vanaf deze week een speciale Disney-Thalystrein met de bekendste figuren op de trein. De ticketprijzen starten aan 29 euro.