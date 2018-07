Nu ook begrafenis op Flandria VIJF MENSEN PER MAAND KOZEN VOOR ASBEZORING IN SCHELDE DAVID ACKE

27 juli 2018

02u38 0 Antwerpen Nu de Schelde als laatste rustplaats kan worden gekozen, zijn er maandelijks gemiddeld 5 families die afscheid nemen van een dierbare aan de Schelde. Families kunnen bovendien nu ook kiezen voor een uitvaartplechtigheid op de Flandria en de urne vanop de boot te water te laten.

Sinds eind november 2017 voorziet de stad in een platform om asurnen te water te laten in de Schelde aan de Tavernierkaai achter het Loodswezen. Nabestaanden kunnen via een eenvoudig systeem een biologisch afbreekbare urne in de Schelde kantelen. Het gebruik van de site is volledig kosteloos. Sinds de start van dit initiatief vroegen al 47 families deze nieuwe vorm van asbezorging aan. Dat is ongeveer vijf begrafenissen per maand.





Niet enkel de as van overleden Antwerpenaren werd op de site aan de Schelde bezorgd. Ook inwoners van Aartselaar, Edegem, Wuustwezel en Zwijndrecht vonden via het Antwerps systeem hun laatste rustplaats in de rivier.





Verbondenheid

"Dankzij dit systeem kunnen nabestaanden de as van hun overledene toevertrouwen aan de Schelde. Zo blijven ze ook na hun overlijden verbonden met de rivier. Antwerpen speelt hierin een voortrekkersrol. Andere gemeenten zullen in de toekomst ons voorbeeld volgen en ervoor zorgen dat ook hun overledenen een laatste rustplaats in een rivier kunnen krijgen", zegt Caroline Bastiaens, schepen voor Stads- en Buurtonderhoud. Funebra is tevreden met dat cijfer. "Als je het bekijkt op de tienduizenden begrafenissen in Antwerpen per jaar, lijkt 47 misschien niet veel. Maar voor zoiets specifiek is dat een mooi aantal. Bovendien is een cijfer niet zo belangrijk. Belangrijker is dat de mogelijkheid er nu is", vindt Johan Dexters, voorzitter van Funebra, de federatie voor de Belgische begrafenisondernemers.





Naast dit systeem is het vanaf nu ook mogelijk om de uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden op de Flandria. "In april zaten we samen met Philip De Prest van Flandria om de praktische kant van de zaak te bekijken. Zij wilden graag mee in het project. De bedoeling is dat de hele plechtigheid op het schip kan plaatsvinden terwijl de Flandria naar de locatie van asbezorging vaart op de Schelde", vertelt Dexters. Op dit moment heeft Dexters nog geen mensen gehad die achter dergelijk initiatief vroegen maar dat is vooral omdat mensen nog te weinig op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn. Ook het Havenbedrijf zou al groen licht gegeven hebben. Op voorwaarde dat de as op de Schelde wordt neergelaten en niet in de dokken. "Dat is het enige nadeel dat we hebben omdat je hierdoor een meerkost krijgt voor de familie. Wat de exacte kostprijs zal zijn, daarover zijn we nog aan het onderhandelen. Maar ik leg de mogelijkheid sowieso al voor aan families", aldus Dexters.