NSZ waarschuwt voor ‘ondoordachte’ autoluwe stad Philippe Truyts

27 november 2018

15u08 0 Antwerpen De binnenstad ondoordacht knippen en autoluw maken, leidt tot de ondergang van Antwerpen als shoppingcentrum. Dat zegt Nico Volckeryck, de nieuwe regiodirecteur van NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) Groot-Antwerpen. “Je moet de shoppingbelevenis ook doortrekken tot in de trams.”

Het NSZ is ongerust. De organisatie vreest dat de toekomstige partners voor een nieuw stadsbestuur ingrijpende afspraken gaan maken boven de hoofden van de Antwerpse handelaars. Nico Volckeryck: “We willen geen nieuw Gent worden. Als je de binnenstad bekijkt, zijn we al op veel plaatsen autovrij. Je moet ook met de auto nog tot vlak bij het centrum geraken. Tegelijkertijd zou het goed zijn als je in een parking zoals onder de Groenplaats meer ruimte vrijmaakt voor fietsen, óók elektrische en bakfietsen. Dat hoeft niet gratis te zijn. Lokale handelaars zouden een stuk van het ticket kunnen terugbetalen.”

Het NSZ wil een frequenter aanbod van trams op drukke dagen. “Volle trams zijn leuk, overvolle perrons en trams zijn dat niet. We houden ons hart vast voor de eindejaarsdagen.” Meer beleving voor de shoppers op trams, bijvoorbeeld rond mode of design, is volgens Volckeryck goed voor De Lijn én de kleinhandel.