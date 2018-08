Noorderlijn wijdt Operaplein in met volksspelen 30 augustus 2018

02u33 0

Noorderlijn organiseert enkele kleinschalige evenementen om de buurtbewoners en bezoekers van de stad Antwerpen te laten kennismaken met het nieuwe Operaplein. Op donderdag 30 augustus zijn er heel wat gratis animaties tussen 13 uur en 17 uur. Kinderen kunnen meedoen met een creatieve workshop 'muziekshakers maken' of een initiatie djembé volgen. Daarnaast kan iedereen deelnemen aan verschillende volksspelen zoals ringwerpen en sjoelbakken. Vooraf inschrijven is niet nodig. Het volgende evenement is op zaterdag 8 september. Dan organiseert Noorderlijn een schaaktoernooi in samenwerking met Schaakkring Oude God uit Mortsel. Geïnteresseerden kunnen het dan onder andere opnemen tegen de Antwerpenaar Daniel Dardha, de wereldkampioen snelschaken onder 14 jaar. Verder is er een talentscout aanwezig, die na een partijtje tegen geïnteresseerden een eerste inschatting kan geven van hun speelsterkte. Ook samen met vrienden op een groot schaakbord spelen of mee aanschuiven aan een tafeltje in een schaakcafeetje behoort tot de mogelijkheden. (ADA)