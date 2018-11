Noorderlijn organiseert ‘De Warmste Werf’ ten voordele van De Warmste Week ADA

28 november 2018

Voor De Warmste Week van Studio Brussel organi­seert het team achter de werken aan de Noorderlijn dit jaar De Warmste Werf. Op 16 december krijgen bezoekers een exclusieve blik achter de schermen van de grootse werf in Antwerpen. Je krijgt inzichten in de ruwbouw­werken van de autotun­nels, ondergrondse parking en het premetro­sta­tion Opera. Naast de rondlei­dingen zijn er verschil­lende food trucks op het Operap­lein waar iedereen een hapje kan eten of een drankje kan nuttigen voor het goede doel. Ook een deel van de cast van de spekta­kel­mu­sical 40-45 zal aanwezig zijn met een food truck.

Vooraf inschrijven voor de rondleiding is verplicht. De toegangsprijs voor de werfrondleiding bedraagt 15 euro per persoon. De foodmarkt op het Operaplein is gratis. De rondleiding duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Het is belangrijk om goede schoenen aan te trekken voor het werfbezoek. Zo zijn hakken uit den boze. Omwille van veiligheidsredenen is de rondleiding niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of buggy’s.

De opbrengst van de werfrond­lei­dingen gaat integraal naar VZW Wapper. De opbrengst van de food trucks op het Operap­lein gaat voor een deel naar DVC Sint-Jozef in de wijk Luchtbal.

Inschrijven kan via de www.noorderlijn.be.