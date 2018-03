Noorderlaan urenlang dicht door gaslek 08 maart 2018

02u28 0 Antwerpen Een lek aan een middendrukleiding van het gasnetwerk heeft gisteren voor uren verkeersoponthoud gezorgd aan de Noorderlaan. Ook vanmorgen zullen automobilisten nog hinder ondervinden. Het wegdek boven de herstelde gasleiding wordt pas vandaag vernieuwd.

Al weken wordt er gewerkt op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Noorderlaan. Woensdag kort na de middag werd daar een zogenaamde spui geraakt op het voetpad ter hoogte van verhuurfirma Boels.





Watergordijn

Woordvoerder Jean-Pierre Blomme van gasmaatschappij Eandis: "Een spui is een rechtopstaand stuk leiding. Dat wordt gebruik om gas van de leiding te halen. De spui op het kruispunt van de Noorderlaan is bij de werken mogelijk geraakt en is daardoor scheef komen te staan. Dat heeft een lek veroorzaakt."





De politie sloot de Noorderlaan richting stadscentrum af vanaf de Groenendaallaan. Het verkeer werd omgeleid via de Groenendaallaan en het Sportpaleis. De brandweer kwam ter plaatse om de herstelling van Eandis te beveiligen. Zo werd er een watergordijn klaargehouden voor het geval er plots veel gas zou ontsnappen.





Geen evacuaties

Er hoefden geen woningen of bedrijven ontruimd te worden. De gasvoorziening in de buurt, zoals aan bioscoopcomplex Kinepolis, werd een tijdlang afgesloten.





Rond 16.30 uur kon de politie een eerste rijstrook richting stadscentrum terug openstellen. Daar bleef het woensdag bij. Pas donderdag wordt het wegdek van de Noorderlaan hersteld. In de loop van vandaag zal de Noorderlaan dan weer over de volledige breedte kunnen gebruikt worden. (PLA)