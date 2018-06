Noorderlaan nog twee maanden langer in het stof 30 juni 2018

02u27 1

De Noorderlaan had al geruime tijd weer volledig open moeten zijn, toch wordt er nog duchtig doorgewerkt. Een lek in de riolering zorgt voor problemen op het traject. Nu zou de baan af zijn in augustus, zo'n 5 maanden later dan oorspronkelijk gepland. Het lek in de riolering zou gedicht worden met een coating, zo moet de nieuwe straat niet opnieuw opgebroken worden. Een nieuwe buis wordt in de oude geschoven, die werken gaan ook sneller. Dat zal naar schatting enkele weken duren. Er moet op een aantal plekken wel opnieuw gegraven worden. De drukke verkeersweg, die Antwerpen met de haven en Ekeren verbindt, is ondertussen al ruim twee jaar lang een werf. (NBA)