Noorderlaan in Antwerpse haven vanaf dinsdag zes weken opgebroken voor werken BJS

17 april 2019

17u30 1 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat vanaf volgende week dinsdag het wegdek op de Noorderlaan (N180) in de haven van Antwerpen vernieuwen. Tijdens de werken kan het verkeer zo veel mogelijk langs de werf passeren. Enkel voor het verkeer richting Antwerpen geldt er een omleiding via de A12.

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) is op sommige plaatsen erg versleten. Van halverwege het kruispunt met de Treurenborg tot aan Donk Molenbergnatie wordt het wegdek daarom grondig vernieuwd. De onderfundering en fundering worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Ook ter hoogte van het complex Ekeren wordt het wegdek vanaf de Ekersesteenweg in de richting van het noorden aangepakt.

“Om de hinder te beperken vernieuwen we de weg in twee helften”, zegt het AWV. “Eerst pakken we de rijstroken richting Antwerpen aan, vervolgens de rijstroken richting de R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor het verkeer.”

Rijrichting

Omdat er bij de vorige werken op de Noorderlaan tussen de Muisbroeklaan en Treurenborg file ontstond op de A12 met een terugslag tot op knooppunt Antwerpen-Noord (E19), is beslist om bij de aankomende werken de toegelaten rijrichting om te draaien.

“Dat betekent dat tijdens deze werken het verkeer van Antwerpen richting de R2 via de N180 kan blijven rijden”, aldus AWV. “Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. Die laatste route is ook geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rijden. Ook De Lijn kan via deze korte omleiding de gebruikelijke dienstregeling aanhouden.”