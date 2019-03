Nooit nog twijfelen of er fietsen in Velostation staan: platform ManyWays bundelt alle Antwerpse verkeersdata BJS

27 maart 2019

17u10 0 Antwerpen Staan er nog deelfietsen in het Velo-station? Hoeveel vertraging heeft mijn trein? Werken de fietsliften in de Sint-Annatunnel? Je komt het voortaan te weten via ManyWays.be, een online platform dat real-timedata over mobiliteit verzamelt.

ManyWays.be maakt gebruikt van open data, die beschikbaar worden gesteld door externe bronnen. Op het platform kunnen gebruikers een overzichtelijke kaart van Antwerpen raadplegen. Daarop zijn onder meer gegevens over de fietsliften, de Velo-deelfietsen en de verkeersdrukte in en rond de stad te zien.

Gebruikers kunnen op ManyWays.be ook verkeersinformatie filteren via een uitgebreid dashboard. Daarop is bijvoorbeeld af te lezen of de fietsliften werken, hoeveel auto’s er van de Antwerpse ring afgehaald moeten worden om files te vermijden en of dat een impact heeft op de luchtkwaliteit.