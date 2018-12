Nooit meer dronken op de fiets dankzij interactieve bierviltjes Dieter Lizen

04 december 2018

16u39 0

Liefst 89,2 procent van de jeugd tussen 16 en 28 geeft in een enquête aan dronken op de fiets te kruipen. Vijf studenten van de AP Hogeschool lanceerden daarom een campagne met interactieve bierviltjes die op een positieve manier jongeren wil waarschuwen voor dronken fietsen.

Dat we beter niet dronken achter het stuur van een auto kruipen, daar is de jeugd met dank aan de vele Bob-campagnes intussen van overtuigd, maar als het gaat om het stuur van een tweewieler gieten ze zich rustig vol. Dat blijkt uit de enquête van vijf studenten grafische en digitale media van de AP Hogeschool.

“We kregen de taak om een preventiecampagne uit te werken. Dronken fietsen komt weinig in de media, maar mogelijk was er wel gevaar aan verbonden”, zegt Kobe Van Genechten. “Daarom ondervroegen we 650 jongeren tussen 16 en 28 jaar in een enquête over dronken fietsen. Van de ondervraagden had liefst 89,2 procent al dronken gefietst." Uit de enquête bleek dat dronken fietsen al bij 9,7 procent fietsers tot een val of ongeval leidde.

Watertje bestellen

Om hun collega-studenten en andere jongeren bewust te maken van het gevaar van dronken fietsen, ontwierp het vijftal bierviltjes onder de campagne VL0,0% (spreek uit ‘Vélo 0,0 procent’). “We wilden het probleem bij ‘de bron’ aanpakken, op café dus”, zegt Kobe. “Er zijn twee bierviltjes met opdrachten en één met een weetje. Als je de eenvoudige opdrachten niet kan uitvoeren, is het tijd om een watertje te bestellen”.

Cafébazen kunnen de bierkaartjes bij hen kopen aan 25 euro per 150 viltjes en zo tegelijk het goede doel steunen. “De opbrengst schenken we, in het kader van Music for Life, aan de Responsible Young Drivers, een organisatie die jongeren sensibiliseert om niet dronken de baan op te gaan.”, zegt Kobe.

Onder meer het Agora Caffee, Den Buvee, Kallisto en Cabron hebben de bierviltjes van VL0,0% al in huis.