Nomineer jouw 'sjoe' 09 augustus 2018

De Sjoe van Antwerpen beloont een vrijwilliger in Antwerpen die zich inzet voor personen met een handicap, hij of zij bevordert de integratie van personen met een handicap. Kent u iemand die een prijs verdient voor zijn of haar jarenlange inspanning? U kan tot 15 september 2018 een nominatie indienen. (NBA)





Stuur uw nominatie naar anita.dillen@stad.antwerpen.be