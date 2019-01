Nokia-Bell moet besparen: 107 Antwerpse jobs weg Tweede ontslagronde in drie jaar tijd Dieter Lizen

15 januari 2019

17u11 0 Antwerpen Nokia-Bell schrapt 107 van de 1410 banen in Antwerpen. De beslissing maakt deel uit van een wereldwijd besparingsplan waar Nokia 700 miljoen euro kosten mee wil besparen. De bonden willen dat Nokia duidelijkheid schept over de toekomst.



In de snel veranderende wereld van digitale technologie is wat gisteren vernieuwend was morgen al oude koek. Wie niet mee kan hollen in de tredmolen van technolgische vernieuwingen, die vliegt, zo weten ze ook bij Nokia. “Eind oktober werd door Nokia een wereldwijd strategisch plan bekendgemaakt. Er zou een ‘efficiëntieoefening’, digitalisering en kostenbesparing doorgevoerd worden, maar op dat moment was de impact op de werkgelegenheid nog niet duidelijk. Nu blijkt het verdict hard: 107 ontslagen in Antwerpen”, zegt Peggy Schuermans van de vakbond LBC-NVK. “Het gaat vooral om kaderleden”. In totaal werken er zo’n 1410 mensen bij Nokia-Bell.

Het banenverlies zou niet via een collectief ontslag verlopen. Volgens de bonden wil de directie de ontslagen druppelsgewijs doorvoeren en zo de procedures van de wet-Renault omzeilen, maar dat wordt door het bedrijf tegengesproken. “Het gaat over een verlies van 107 banen op een totaal van 1.403 voltijdse medewerkers in België, dat zijn er te weinig voor de wet-Renault”, klinkt het.

“Kan zijn, maar als je het op Europees vlak gaat bekijken, zet het bedrijf al meer dan 1000 man op de keien”, zegt Peggy Schuermans. “We moeten van een aantal landen de cijfers nog krijgen maar België komt nog relatief ‘goed weg’, want in Finland moeten er 300 a 400 mensen afvloeien”.

Nokia wil zo veel mogelijk werknemers een nieuwe plaats geven binnen het bedrijf. “Aangezien we ongeveer 55 vacatures hebben in België, verwachten we dat we een groot aantal collega’s kunnen herpositioneren en het aantal ontslagen tot een minimum kunnen beperken.” Er wordt ook gewezen naar een eerdere ontslagronde in 2016 bij de overname van Alcatel-Lucent door Nokia. Toen kreeg uiteindelijk de helft van de 126 medewerkers waarvan de baan verloren ging een andere positie binnen de nieuwe firma Nokia-Bell. “Klopt, maar toch zijn er sinds 2016 al 80 jobs verloren gegaan. Ook vandaag zijn niet alle werknemers waarvan de jobs op de helling staan, geschikt om de gezochte hoogtechnologische profielen in te vullen”.

De vakbonden plannen geen acties maar willen wel een goed overleg met de directie volgende week. “We willen zoveel mogelijk banen nog redden, mogelijk kan ook een opleidingsfonds mensen naar een andere job toe leiden. Daarnaast willen we duidelijkheid over de toekomst. Wat zal de impact van dit plan zijn in 2020?”.