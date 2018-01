Nog veel werk in parken en bossen ZES DAGEN NA FELLE WINTERSTORM DIETER LIZEN

24 januari 2018

02u54 0 Antwerpen Op verscheidene plaatsen in Antwerpen moeten nog omgewaaide bomen opgeruimd worden, zes dagen na de zware winterstorm die Vlaanderen teisterde. Onder meer in het Stadspark en de Hobokense polder was er gisteren nog werk aan de winkel. De stad en Natuurpunt verzekeren dat tegen het einde van de week alles weg zou moeten zijn.

Het Antwerpse Stadspark ligt er wat troosteloos bij. Niet enkel ontbreekt het de vijver al maanden aan water door de bouwwerven in de buurt, ook de wonden van de storm van vorige week donderdag zijn nog niet geheeld. Omgewaaide bomen en afgerukte takken liggen nog verspreid over het park.





"Te weinig onderhoud"

"Het Stadspark wordt gewoon onvoldoende onderhouden", zegt Marleen Gysel, secretaris van buurtvereniging Klein Antwerpen. "Ik vrees dat het met inkrimping van de Groendienst te maken heeft. We missen water in de vijver en hebben hier ook nog altijd geen toiletten, dat vindt de stad niet nodig blijkbaar. Hopelijk laat de opening van de brasserie die momenteel gebouwd wordt een nieuwe wind door het stadspark waaien."





Van een lezer op Linkeroever kregen we foto's doorgestuurd van een wandelpad achter de minigolf waar een grote tak de weg versperde. En wie wil gaan joggen aan de jachthaven in de Hobokense polder, trekt best zijn klimschoenen aan. Bomen versperren de doorgang op de wandelweg aan de Scheldedijk.





De stad geeft toe dat er nog heel wat opruimwerk ligt. "We zijn geconfronteerd met een stevige winterstorm. Er zijn een heleboel bomen omgegaan afgelopen donderdag en we doen wat we kunnen", zegt Tom Peeters van de dienst Stads- en Buurtonderhoud. "We focusten eerst op het beveiligen van de wegen, voetpaden en wandelpaden. Daarvoor is een aantal gebieden met omgewaaide bomen ook effectief afgeschermd. Daarna ligt de focus op het verzagen van de bomen in die afgebakende gebieden en het opruimen van de takken. We kunnen niet zomaar beschadigde bomen uit het park weghalen, zelfs al zijn die omgewaaid. Daar is steeds een toelating van de burgemeester voor nodig."





Zieken

"Daarnaast zitten we bij de Groendienst met een aantal zieken, niet ongebruikelijk in deze periode van het jaar", vervolgt Tom Peeters. "Op Linkeroever is de boom van het wandelpad intussen verwijderd. Tegen het einde van de week zou alles opgelost moeten zijn."





Vrijwilligers

Voor de Hobokense polder ligt de situatie anders, daar staan vrijwilligers van Natuurpunt in voor het onderhoud. "Na de storm zijn we geconfronteerd met pure chaos", zegt Danny Jonckheere, die de ploeg vrijwilligers aanstuurt. "Een dikke honderd bomen waren omgevallen, waarvan twintig over wegen en wandelpaden. We hadden ook een vernield bijenhotel en bomen die in tuinen van mensen waren neergekomen. Het is geen eenvoudige klus al dat werk enkel met vrijwilligers te klaren. Zeker niet omdat heel wat van die bomen een grote stamomtrek hadden en ze soms moeilijk op een veilige manier te verwijderen waren. We zijn met een ploeg van zestien man al bijna een week in de weer. We werken niet enkel aan de jachthaven, maar ook in de Hollebeekvallei en in de Tarzanbosjes, een groengebied van 3 hectare aan het zwembad. Woensdag (vandaag, red.) hopen we nog drie, vier bomen van de Scheldedijk af te halen en dan zijn we klaar".