Nog tot eind april extra verhoogde politiecontroles in Antwerpen-Noord Sander Bral

27 maart 2019

18u00 0 Antwerpen De verhoogde politie-aandacht in Antwerpen-Noord naar aanleiding van het aanhoudende drugsgeweld in de buurt, blijft zeker nog tot het einde van april aangehouden. De voorbije week werden 388 personen en 424 wagens gecontroleerd. Er werden onder andere twee messen in beslag genomen.

Na het geweld met granaten en brandstichtingen deze maand in de woonwijken rondom Park Spoor Noord kondigden politie, parket en stad begin vorige week extra maatregelen aan. De politie-aanwezigheid in de buurt werd verhoogd met extra mobiele camera’s, systematische identiteitscontroles en meer patrouilles.

Er werden in één week tijd 388 personen en 424 voertuigen gecontroleerd. Er werden onder meer twee messen in beslag genomen. Ook het wijkteam van de politie kreeg de afgelopen week meer werk. Ze gingen deur aan deur om de buurtbewoners te informeren over de extra maatregelen en hun te overtuigen zich aan te sluiten bij buurtinformatienetwerken (BINs) die nauw samenwerken met de politie.

In één week tijd sloten ongeveer vijfentwintig nieuwe buurtbewoners zich aan bij een BIN.