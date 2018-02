Nog op zoek naar tijdelijke invulling 20 februari 2018

Omdat de bouwwerken pas in 2019 echt van start gaan, is Cores nog op zoek naar een leuke tijdelijke invulling. "Twee jaar op rij heeft er op de site een urban camping gestaan en daar waren we eigenlijk heel tevreden van. Helaas kunnen de jonge dames die dit in elkaar staken, geen vervolg meer aan breien. We willen dus graag een open oproep lanceren naar creatieve Antwerpenaren die iets kunnen doen met dit braakliggend terrein. Opnieuw een stadscamping, of iets anders? Dat laten we volledig open", vertelt ontwikkelaar Thomas de Jong. "Tegen april willen we graag al de knoop doorhakken. Dan hebben de initiatiefnemers toch enkele maanden om er iets moois van te maken. Er is elektriciteit aanwezig en voor de rest is het nog een beetje ruw."





Geïnteresseerden kunnen terecht bij info@coresdevelopment.be.





