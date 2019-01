Nog nooit zo veel bezoekers voor FOMU, ook nieuwkomer DIVA lokt meteen pak volk ADA

17 januari 2019

12u46 0 Antwerpen Het DIVA, MoMU en FOMU zijn erg tevreden met het aantal bezoekers in 2018. Alle drie behoren ze tot de Museumstichting, die een jaar geleden werd opgericht.

Het DIVA ontving 67.000 bezoekers in openingsjaar 2018. Het nieuwe museum opende begin mei 2018 met een groot feest. Herleid tot 90.000 bezoekers op jaarbasis behaalt DIVA hiermee als nieuwkomer meteen sterke cijfers. Daarenboven bezochten 65.000 bezoekers de buitenlandse tentoonstelling van DIVA in het Shanghai Natural History Museum.

Het FOMU kan met 92.065 bezoekers terugblikken op een jaar met een recordaantal bezoekers. Het FOMU breidde zijn collectie in 2018 uit met aankopen van een aantal toonaangevende Belgische fotografen zoals Wim Waumans en werk van de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker. In 2018 werd ook de bibliotheek volledig vernieuwd, zowel de depots als de leeszaal.

MoMu dicht tot 2020

Het MoMu ontving 24.855 bezoekers in 2018, met de tentoonstelling ‘Olivier Theyskens. She walks in beauty’ die geopend werd in oktober 2017. De tentoonstelling klokte in april 2018 af op 59.585 bezoekers. Het museum sloot in april 2018 zijn deuren voor renovatie- en uitbreidingswerken tot najaar 2020.

“De erkenning van DIVA als landelijk museum en gevoelige verhoging van de Vlaamse subsidies voor het FOMU en MoMu in 2018 zijn een mooie erkenning. Deze appreciatie wordt ook weerspiegeld in de sterke bezoekerscijfers”, stelt Luk Lemmens, voorzitter van De Museumstichting. “De drie musea hebben dan ook met zowel hun collectie- als publiekswerking stevig aan de weg getimmerd.”