Nog maar eens waterlek op Bisschoppenhoflaan in Deurne VTT

16 augustus 2018

Voor de achtste keer in twee jaar tijd werden de hulpdiensten vanavond opgetrommeld voor een waterlek op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Een deel van de rijbaan was onder water komen te staan met ook de nodige modder tot gevolg. Het lek werd gedicht en de brandweer moest het wegdek proper maken. Twee rijvakken stonden eventjes onder water. Een reeks woningen zitten wel zonder leidingwater, maar daarvoor is een standpijp geplaatst.

