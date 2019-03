Nog maar 1 op 5 bewoners heeft nieuwe parkeervergunning Jan Aelberts

13 maart 2019

11u33 0 Antwerpen Vanaf 1 april moet je op heel wat meer plaatsen in Antwerpen betalen om te parkeren. Dat geldt niet voor de bewoners. Zij moeten wél een bewonerskaart hebben willen ze geen boete krijgen. Nog maar 1 op 5 Antwerpenaren deed een aanvraag.

En dat zijn 11.000 van de in totaal 55.000 mensen die een bewonerskaart nodig hebben. Vooral in Deurne, Borgerhout en Berchem komen er nieuwe zones. De stad wil daarmee meer bewoners de kans geven in hun eigen buurt te parkeren. Na twee uur parkeren, moet je betalen of een bewonerskaart hebben. “Iedereen heeft een folder in de bus gekregen met alle info en binnenkort volgt er nog één”, zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) aan Radio 2. “Vanaf 1 april riskeer je een boete. We gaan de eerste dagen mensen vooral waarschuwen, maar dat zal geen weken duren.”

Wie een bewonerskaart wil aanvragen kan dat via www.parkereninantwerpen.be.