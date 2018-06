Nog hele zomer fitnessen in openlucht 05 juni 2018

03u01 0 Antwerpen Fitnessen in een openluchtclub met muziek en neonlichten. Het kan vanaf nu tot eind augustus in Point Break, een nieuwe outdoor gym in het voormalige containerdorp Convoi aan de Rijnkaai 150.

De broers Tom en Tim Hoefkens, eigenaars van Sportclub Het Eiland, richtten de club op. "Voor ons was het lastig om bij mooi weer met al het materiaal naar buiten te gaan. Hier kunnen we het gemakkelijk stockeren in containers en alles buiten zetten zodra het mooi weer is", zegt Tom. Veel fitnessclubs zien leden afhaken als het zomer wordt. "Het is aangenamer om hier buiten te trainen, vooral bij warm weer", zegt Tim. De lessen spelen in op de fitnesstrends van het moment. "Boxing physics is een conditietraining die boksers ook krijgen. Ze delen ook wel slagen uit op boxing pads, maar het gaat vooral om het conditionele aspect van het boksen. Daarnaast kan je hier ook cross-workout, functional fitness en urban running-lessen volgen", zegt manager Flo Simoens. "We zijn trouwens geïnspireerd door de club- en festivalsfeer, want je zal hier altijd op muziek kunnen trainen en we plannen regelmatig dj-sets."





De club is enkel open bij mooi weer op weekdagen van 16 tot 22 uur. Iedereen met een abonnement van Sportclub Het Eiland mag gratis naar de lessen. De rest moet betalen. Voor 15 groepslessen is dat 125 euro. (DILA)