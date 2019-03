Nog geen ondergrondse parking, wel al vergunning voor aanleg van park Stad: “Duidelijk signaal dat we dit park echt willen” David Acke

01 maart 2019

18u26 0 Antwerpen Een ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken is er nog niet, een omgevingsvergunning voor het aanleggen van het park op die parking wel. “Niet voorbarig”, zegt de stad, “maar een duidelijk signaal dat we het park echt graag willen.”

Normaal zou de eerste ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken nu ongeveer klaar moeten zijn geweest, zij het niet dat de stad in een juridische strijd zit met enkele buurtbewoners. Maar in tussentijd zit de stad niet stil en heeft ze de omgevingsvergunning voor de eerste fase van Steendok goedgekeurd. Daarmee is volgens de stad de eerste positieve stap gezet voor de heraanleg van het openbaar domein op de Gedempte Zuiderdokken.

Akkoord

Deze eerste fase omvat de heraanleg van gevel tot gevel tussen de Waalse- en Vlaamsekaai, Verviersstraat en Van der Sweepstraat. Ook de aanleg van het park op het voormalige Steendok, waar de eerste ondergrondse parking gerealiseerd moet worden, maakt hier deel van uit. Maar is het niet voorbarig om al een vergunning te verlenen nog voor er een uitspraak is gedaan? “Neen”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder. “Beide projecten zijn natuurlijk met elkaar verbonden maar vergunningsgewijs zijn het dan weer twee aparte zaken. Bovendien willen we met het verlenen van de omgevingsvergunning een duidelijk signaal geven dat we het serieus menen met de aanleg van een veelzijdig park op de Gedempte Zuiderdokken. Maar het spreekt voor zich dat die werken pas kunnen aanvatten zodra er een akkoord is over de parking.”

“Vreemd,” zegt Alex Deblond, inwoner van de Verviersstraat. “Wij hebben absoluut niks tegen de komst van dit park, laat dat duidelijk zijn, maar deze manier van werken is een beetje de kar voor het paard spannen. Ik kan begrijpen dat het qua vergunningen los van elkaar staat maar operationeel klinkt dit heel onlogisch.”

Wij hebben niks tegen de komst van dit park. Maar deze manier van werken is een beetje de kar voor het paard spannen. Alex Deblond, inwoner Verviersstraat

Het park zal bestaan uit drie delen die de vormen van de voormalige dokken weerspiegelen. Het centrale deel, het voormalige Schippersdok, wordt een open geheel met gras. Aan de kant van de Waalsekaai wordt aan de rand een waterbassin ontwikkeld. De randen van het centrale deel worden begrensd door bomenpleinen die zorgen voor schaduw. De twee buitenste delen krijgen een intiemer karakter. Open ruimtes, gras, diverse beplantingen en ruimte voor sport en spel zullen er elkaar afwisselen. Zo komen er speeltuinen, een stiltetuin en een samentuin. Ook komen er twee multisportvelden.

Gesprekken



Ondertussen is de stad naar eigen zeggen actief in gesprek met de buurt om tot een oplossing te komen rond de geschorste werken aan de parking. Maar dat klopt niet, aldus Deblond. “In december vorig jaar vond het laatste gesprek plaats. Wat betreft de problematiek van de parking en de verkeersstroom in de Verviersstraat was er zelfs een mogelijke en werkbare oplossing in de maak. De stad heeft in december hiertoe een voorstel van dading gekregen maar sindsdien hebben wij van het stadsbestuur geen uitnodiging meer gekregen om verder te praten.”