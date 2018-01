Nog eens 6 jaar cel voor oplichter 02u52 0

Oplichter Bart Roelandts uit Hemiksem krijgt er nog eens 6 jaar bij. De onverbeterlijke oplichter verhuurde op papier vakantiewoningen. Eenmaal dat hij het huurgeld vooraf had geïncasseerd, hoorden de klanten niets meer van Bart Roelants. Hij maakte 70 slachtoffers in anderhalf jaar tijd en maakte zo ongeveer 41.000 euro buit.





De rechters tillen er zwaar aan dat Bart Roelandts mensen die zich erop verheugden een (gezins)vakantie aan de Belgische kust door te brengen, geld aftroggelden. De mensen kwamen van een 'kale reis' thuis en waren hun voorschot kwijt.





Bart Roelandts werd in 2008 al eens veroordeeld tot 6 jaar cel wegens oplichting. Hij zat tot in 2013 in de cel.De slachtoffers krijgen een schadevergoeding toegekend. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zij ooit hun geld zullen terugzien. (PLA)