Nog een deelsysteem erbij (nu voor steps) NBA

16 november 2018

16u23 0 Antwerpen De deelsteps van Bird lieten zich al enkele maanden opmerken, nu komt er nog een Amerikaanse speler bij, Lime. Beide kosten hetzelfde en gaan op bijna identieke wijze te werk.

Na de witte deelsteps van Bird die in onze stad al vlotjes gebruikt worden, komt daar vandaag een nieuwe speler bij, Lime. Ook deze deelsteps zijn wit maar hebben een gifgroen kenmerk. De steps zijn ietsje sneller dan de Birds maar het principe en de kostprijs zijn dezelfde. “Er is per rit een minimum van 1 euro en dan komt er 15 cent per minuut bij. Het is een freefloat-systeem dus er is niet één bepaalde zone waar je ze moet achterlaten. Je moet ze natuurlijk wel reglementair achter laten, dat spreek voor zich. De gebruiker neemt dan een foto van hoe hij de step gestald heeft en stuurt die ons op. Tegelijk lopen er patrouilles door de stad die het gebruik van de steps ook controleren”, vertelt General Manager België, Benjamin Barnathan. Lime start in Antwerpen eerder bescheiden met een 50 stuks, in Brussel werden er vandaag ineens 500 gedropt. “Maar ook in Antwerpen zien we groeipotentieel, we zullen zien wat de respons is.”