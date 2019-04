Nog drie gewonden in ziekenhuis na crash met boten op Schelde HAA

09 april 2019

15u31

Bron: Belga 0 Antwerpen Na de frontale aanvaring tussen twee motorboten op de Schelde in Antwerpen, lagen gisteren nog steeds drie gewonden in het ziekenhuis. Dat meldt het Antwerpse parket.

De overige slachtoffers zijn intussen weer thuis en zullen later worden uitgenodigd voor een verhoor, aangezien het onderzoek naar de oorzaak nog volop aan de gang is. De twee boten die bij het ongeval betrokken waren, waren gehuurd voor een teambuilding van een Nederlandse firma. Ze voeren aan hoge snelheid tegen elkaar, waardoor verschillende opvarenden in het water belandden.

Achttien personen raakten gewond. Onder meer de Waterbus snelde ter plaatse om de slachtoffers naar de kant te brengen.



Het parket startte kort na de feiten een onderzoek, onder meer om na te gaan of het bedrijf dat de boten ter beschikking stelde de veiligheidsvoorwaarden naleefde. "Dat kan bijvoorbeeld gaan over een veiligheidsbriefing, het gebruik van reddingsvesten en het aan boord hebben van noodsignalen", stelt het parket.

De twee betrokken boten zijn in beslag genomen voor verder onderzoek door de Nautische Commissie van de FOD Mobiliteit.