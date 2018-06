Nog 11 van 70 massagesalons open MALAFIDE ZAKEN VERDWIJNEN UIT CENTRUM, MAAR TREKKEN NAAR RAND NINA BERNAERTS

13 juni 2018

02u30 0 Antwerpen De erotische massagesalons trekken massaal weg uit Antwerpen naar de rand. Van een 70-tal vestigingen hebben er amper 11 de toelating gekregen om open te blijven.

Anderhalf jaar na de invoering van de strenge regels lijken de meeste uitbaters de handdoek in de ring te gooien. Terwijl de stad enkele maanden geleden de wildgroei aan 'happy endings' niet meer kon aanzien, blijven er vandaag niet veel over. Amper 11 van de niet-professionele massagesalons kregen een vergunning en mogen dus open blijven. Deze week nog won de stad opnieuw twee rechtszaken bij de Raad van State. De stad had op basis van de nieuwe vestigingstoelating de zaken gesloten, maar daar waren de uitbaters het niet mee eens. Nadat ze bij de rechtbank bakzeil haalden, trokken ze naar de Raad van State, en die gaf de stad op alle punten gelijk. De massagesalons moeten dicht, zolang ze zich niet in regel stellen. Het ziet er dus naar uit dat de stad het gevecht met de malafide uitbater wel aan het winnen is. "De stad heeft ondertussen alle procedures bij de Raad van State gewonnen, wat er op wijst dat ons reglement juridisch stand houdt en goed opgebouwd is, en vooral dat we degelijke onderzoeken hebben gevoerd naar de massagesalons in kwestie", zegt Johan Vermant, woordvoerder voor burgemeester Bart De Wever. De cijfers spreken dan ook boekdelen. Na alle vrijstellingen, zoals erkende beroepsmasseurs, kinesisten en dergelijke meer, bleef er naar schatting een 70-tal niet-professionele massagesalons over. 49 vroegen een toelating aan. 11 daarvan zijn intussen gestopt of verhuisd. In de 38 andere gevallen volgde een onderzoek en de stad kende 11 toelatingen toe. Twee liggen nog in de weegschaal voor een beslissing.





GAS-boetes

Sommige uitbaters blijven wel volharden en doen de deur gewoon weer open. De stad moest al 14 keer een GAS-boete uitschrijven voor zaken die open waren zonder vestigingstoelating. Vijf zaken werden verzegeld, waarvan één omdat de uitbater hardnekkig open bleef ondanks de weigering.





"Dat er van de 49 oorspronkelijke niet-professionele massagesalons voorlopig 36 verdwenen of geweigerd zijn, is een stevige kaalslag in de malafide kant van deze sector. Dat is een goede zaak voor bonafide ondernemers en serieuze zaken of kinesisten. Moderne slavernij en malafide zaken die een dekmantel zijn voor criminele activiteiten, hebben geen plaats in Antwerpen", zegt Vermant. De Belgische Massage Federatie is erg blij met de regelgeving in Antwerpen, maar maakt een belangrijke kanttekening.





Alle regio's

"Het zorgt er jammer genoeg voor dat die massagesalons gewoon buiten de stad beginnen, het probleem heeft zich dus verplaatst. Dat is het grote nadeel dat we nu zien. We roepen dan ook op om de vestigingstoelating uit Antwerpen in alle regio's te kopiëren. Enkel zo kan je die praktijken stoppen", zegt voorzitter Mario Blokken.