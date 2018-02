Nog 11 maanden langer miserie UNIZO VREEST BLOEDBAD NA VERTRAGING WERKEN OPERAPLEIN JONATHAN BERNAERTS & PHILIPPE TRUYTS

02u43 0 Antwerpen September 2018: dan zou het premetrostation Opera na 2,5 jaar weer opengaan. De rest van de ondergrondse werken onder het Operaplein, zoals de autotunnel, moest in december volgen. Die planning ligt in duigen. Het wordt nu minstens augustus 2019. Elf maanden later. "Straks is er in die buurt geen handelaar meer", vreest Unizo-man Nico Volckeryck.

De werken zijn gestart in maart 2016. In juni vorig jaar zette men de knip in de Leien. Sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg dropte vrijdagnamiddag een splinterbom. "Omdat het onredelijk was dat de opdrachtgevers van de werken op de Leien bleven zwijgen." De opdrachtgevers: dat zijn De Lijn, de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer. De coördinatie zit bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Wassenberg vraagt zich af wanneer de aannemer - het Belgisch-Nederlandse consortium Tramcontractors - aan de betrokken partijen heeft laten weten dat er elf maanden vertraging was opgelopen. "Je verwacht dan dat de opdrachtgevers eens met de aannemer gaan samenzitten. Maar er zou daar weinig beweging zijn."





Juridisch moeras

Wassenberg is een gerespecteerd raadslid, over de partijgrenzen heen. Met andere woorden: hij komt pas met iets naar buiten als hij absoluut zeker is van zijn zaak. Gelukkig maar, want bij de stad en De Lijn moest je gisteren niet op veel commentaar rekenen. Uit angst voor juridische verwikkelingen. Volgens een insider in de kwestie komt de publiek-private samenwerking voor de Noorderlijn - het geheel van nieuwe tramverbindingen en een heraanleg van de noorderleien - neer op erg rigide en dure contracten. "De overheid betaalt te veel. En zit intussen met máánden miserie opgescheept. Er dreigt een juridisch moeras. Wat nog tot méér vertraging zou kunnen leiden."





"Mes op de keel"

Volgens Toon Wassenberg zou schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in de aanloop naar de beruchte 'knip van de Leien' de aannemer iets te fors het mes op de keel hebben gezet. "Wie wil hem dan nog een plezier doen?" In een persbericht laat de stad weten dat de aannemer de vertraging van de ondergrondse delen van het project nu in kaart zal brengen en de oorzaken zal uitklaren. Naast het premetrostation Opera en de autotunnel gaat het ook nog om een autoparking en de fietsenstalling, onder de Teniersplaats. Koen Kennis reageerde gepikeerd aan de telefoon. Hij wou voorlopig niet verder op de zaak ingaan.





Bij Nico Volckeryck, voorzitter Unizo Stad Antwerpen, klonk verbazing. "Gelukkig word ik hier niet van. De vernieuwing van het Operaplein is een mooi project. Dat grote werken vertraging oplopen, gebeurt vaker. Maar nu lijkt het alsof de duivel ermee is gemoeid. Ik hoop dat men de pijn nog kan verzachten. De handelaars rekenden er echt wel op dat de werken op tijd klaar zouden zijn. Nu gaan ze opnieuw bloeden."





Het is niet de eerste vertraging voor de Noorderlijn. Zo geraakte de heropening van de Londenbrug door een bizarre rekenfout twee maanden achterop en moesten de sporen aan het Kinepolis-kruispunt opnieuw worden gelegd. De Antwerpenaar kan nu best de vingers kruisen. Want welk domino-effect heeft dit uitstel nóg? Wat is de invloed op de Oosterweelverbinding? Veel vragen. En hopelijk snel antwoorden.