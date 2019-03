Nobelprijswinnaar Denis Mukwege krijgt eredoctoraat van Universiteit Antwerpen (én geeft masterclass) philippe truyts

04 maart 2019

10u21 0 Antwerpen Voor de docenten en de studenten aan de Universiteit Antwerpen wordt 4 april een heel bijzondere dag. Vanaf 16 uur ontvangen vijf topwetenschappers, onder wie Nobelprijswinnaar voor de Vrede Dr. Denis Mukwege, een eredoctoraat. In de voormiddag kun je masterclasses volgen bij de vijf gelauwerden.

Dr. Denis Mukwege ontvangt een eredoctoraat voor Algemene Verdiensten. Mukwege is directeur van het ziekenhuis van Panzi in Oost-Congo en bekend van zijn acties tegen seksueel geweld als oorlogswapen. Het leverde hem vorig jaar de Nobelprijs op. Rector Herman Van Goethem spreekt de laudatio uit.

Prof. Mathias Dewatripont (ULB) mag een eredoctoraat in de Bedrijfswetenschappen en Economie ophalen. Voor prof. Heidi Larson (Londen) ligt een eredoctoraat in de Geneeskunde en de Gezondheidswetenschappen klaar. Ze is experte in de steeds fellere discussie over het nut van en het verzet tegen vaccinaties. Prof. Jane Lubchenco (Oregon, VS) krijgt een eredoctoraat voor haar deskundigheid in mariene ecologie en milieuwetenschappen. Prof. Xavier Maldague (Laval, Frankrijk) wordt gelauwerd voor zijn werk in de Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Inschrijven: via www.uantwerpen.be