Nijntje en Nina centraal in bib NBA

06 november 2018

0

In de Antwerpse bibliotheken staat de maand november dit jaar helemaal in het teken van het bekendste konijntje van de Lage Landen: nijntje komt met haar vriendinnetje nina op bezoek. Nog tot 30 november schakelen de Antwerpse bibliotheken nijntje en nina in om nog meer (groot-)ouders en jonge kinderen aan het (voor-)lezen te krijgen. In 4 grote bibliotheken (Bibliotheek Couwelaar, Bibliotheek De Poort, Bibliotheek Park en Bibliotheek Permeke) loopt een tentoonstelling voor klein en groot rond Dick Bruna’s werk. Alle Antwerpse bibliotheken organiseren (voorlees-)activiteiten en themahoekjes voor de allerkleinsten rond de bekende figuurtjes en het werk van de tekenaar. De boeken zijn geschreven en getekend door de inmiddels overleden Dick Bruna. Het eerste boekje verscheen al in 1955 en is intussen verspreid tot alle uithoeken van de wereld. De boeken worden nog altijd heruitgegeven in veel talen. Er bestaat ook een Antwerpse versie, vertaald door Robbe de Hert.