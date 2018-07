Nigeriaans meisje in prostitutie gedwongen 04 juli 2018

02u49 0

De Antwerpse procureur heeft tijdens een verzetsprocedure 30 maanden cel geëist tegen mensensmokkelaar Garvin O., die in 2015 een Nigeriaans meisje in de Antwerpse prostitutie had geduwd.





Het slachtoffer was met een vluchtelingenbootje in Sicilië aan wal gebracht. Garvin O. regelde dat ze van daaruit via Rome en het Franse Valence in ons land terechtkwam. Volgens het slachtoffer werd ze in Antwerpen in de prostitutie gedwongen zodat ze een openstaande schuld van 35.000 euro kon terugbetalen. Klanten ronselde de vrouw in een café op het De Coninckplein. Het slachtoffer moest werken van 16 tot 1 uur 's nachts. Per nacht moest ze minstens 100 euro verdienen.





Vonnis op 12 juli.





(BJS)