Nieuwste peilboot vaart volledig zelfstandig 10 augustus 2018

Het Havenbedrijf heeft zijn nieuwe peilboot, de 'Echodrone', voorgesteld. Die kan volledig autonoom varen dankzij de nieuwste technologieën. De Echodrone staat rechtstreeks in verbinding met het internet en kan metingen meteen doorgeven maar ook data ontvangen. De Echodrone is het kleine broertje van de Echo. Dat peilschip is door zijn grootte niet overal even functioneel inzetbaar. "De Echodrone zal ingezet worden om moeilijk bevaarbare plaatsen te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan het Deurganckdok. Daar zal de Echodrone autonoom peilen naar beschikbare ligplaatsen aan de drukbezette tijdgebonden containerkaaien", vertelt Wim Defevere van het Havenbedrijf. De boot zal ook ingezet worden voor milieumetingen en inspectie van de kaaimuren. De Echodrone heeft zo'n 40.000 euro gekost en kan acht uur autonoom varen. (ADA/