Nieuwste film van Matthias Schoenaerts (deels) in Antwerpen opgenomen

22 februari 2019

13u55 0 Antwerpen De nieuwste film met Matthias Schoenaerts in een hoofdrol, The Sound of Philadelphia, wordt deels in zijn thuisstad Antwerpen gefilmd.

The Sound of Philadelphia is een internationale coproductie. Het is een maffiafilm die zich in Philadelphia afspeelt halverwege de jaren tachtig en dertig jaar later. Schoenaerts speelt Peter Flood, een van de twee hoofdpersonages. Flood ziet als kind hoe zijn zusje wordt aangereden door een lid van de Italiaanse maffia. Dertig jaar later worstelt hij nog steeds met haar dood en wordt hij door zijn neef Michael (Garret Hedlund) tegen wil en dank opnieuw geconfronteerd met zijn gewelddadige verleden.

De opnames zijn al bezig en lopen nog tot 8 maart. In totaal wordt er twintig dagen in Antwerpen gefilmd, vooral voor scènes die zich binnen afspelen. Locaties zijn onder andere het districtshuis van Merksem, Café Local en Dirty Rabbit op het Zuid, en de omgeving van de Slachthuislaan.

Het is de filmcel van de stad Antwerpen die de makers van The Sound of Philadelphia ondersteuning biedt. De cel werd in 2001 opgericht. De afgelopen jaren kreeg die telkens rond de 350 aanvragen om te filmen; vorig jaar waren die goed voor in totaal 1.168 draaidagen.