Nieuwjaarsrun op Linkeroever: de loop van de goede voornemens philippe truyts

04 januari 2019

12u46 0 Antwerpen Wie er de calorieën van de nieuwjaars-BBQ van de stad of de eindejaarsfeestjes wil aflopen, trekt zondag 6 januari best naar de Wandeldijk op Linkeroever. Daar organiseert de Rhythm ‘n’ Run Marathon Club Antwerpen al voor de zevende keer de Nieuwjaarsrun. Of ook wel: de Loop van de Goede Voornemens.

Eerst zijn de jongeren aan de beurt, met om 13 uur de keuze tussen 600 en 1200 meter. Wie 5 kilometer wil rennen, start om 14 uur, voor de al zwaardere 10 kilometer is het wachten tot 15 uur. Goed om weten bij het vochtige weer: het is een natuurloop, door het Sint-Annabos.

Een beetje gek doen, is meegenomen. Voor de best verklede Driekoningen liggen prijzen klaar. Iedereen die de meet haalt, krijgt gratis bier, frisdrank of chocomelk. Radio Minerva zorgt voor muzikale omkadering. Je schrijft je in in het Plaasj Kaffee op de Wandeldijk. Organisator Kid Van THienen rekent op een duizendtal deelnemers.