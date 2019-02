Nieuwe zoekmachine bundelt vakantieopvang in Antwerpen BJS

18 februari 2019

11u54 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft een website met zoekfunctie ontwikkeld waarop ouders met schoolgaande kinderen een uitgebreid aanbod aan vakantieopvang kunnen terugvinden.

De krokusvakantie staat voor de deur, de paasvakantie volgt snel en voor sommige gezinnen ligt zelfs al de vakantieplanning voor de zomer vast. Voor gezinnen met kinderen vormen die schoolvakanties vaak een uitdaging, want het is niet altijd eenvoudig om voldoende opvang te vinden. Ouders gaan vaak via heel wat verschillende kanalen op zoek naar opvangmogelijkheden.

De stad heeft de zoektocht naar geschikte opvang in de schoolvrije weken nu vereenvoudigd. De website www.antwerpen.be/vakantieaanbod verzamelt het vakantieaanbod van de meeste organisaties in Antwerpen. Niet alleen speelpleinwerkingen maar ook sportkampen, themaweken en dagactiviteiten. Het gaat niet enkel om het aanbod dat georganiseerd of gesteund wordt door de stad Antwerpen zelf, maar ook om andere initiatieven.

Ouders kunnen via de website op zoek naar een aanbod op hun voorkeursdata en op maat van hun kind. “De speelpleinen van Koraal vzw en Gekkoo vzw staan bijvoorbeeld garant voor een laagdrempelige werking waarvoor per dag en last minute kan ingeschreven worden en waar de focus op vrij spel ligt”, zegt de stad. “Kinderen die in de vakantie willen proeven van allerlei activiteiten kunnen dan weer terecht bij de themaweken van de Antwerpse Sportweken, Ideekids, Fun voor Kids of andere organisatoren. Kleuters hebben vaak nood aan meer zorg in kleinere groepen, daarom ondersteunt de stad aanbieders zoals De Woonboot vzw en De Bijtjes vzw, die specifiek voor deze doelgroep opvang organiseren.”