Nieuwe zoekactie naar lichaam Britta Cloetens (25) 30 januari 2018

02u56 0 Antwerpen Er is zondag actief gezocht naar het lichaam van Britta Cloetens. Bijna zeven jaar na de moord is er nog steeds geen lichaam gevonden.

Het initiatief van de zoektocht komt van de Nederlandse Stichting Signi Zoekhonden die na een anonieme tip in actie zijn geschoten. De groep vrijwilligers kamt met Mechelse herders het militair domein in Wuustwezel uit, meldt ATV. De zoekactie leverde niets op.





De jonge vrouw uit Antwerpen werd op 23 april 2011 om het leven gebracht in een garage in Wilrijk. Autoverkoper Tijl Teckmans bekende de moord. Hij doodde Britta uit pure frustratie en woede omdat ze geen seks met hem wilde. Aan de speurders gaf Teckmans toe dat hij het kofferdeksel van zijn auto op haar hoofd had laten vallen. Het lichaam dumpte hij "ergens in de Ardennen", maar de precieze plaats is hij naar eigen zeggen vergeten. De man kreeg de maximumstraf, 30 jaar cel, voor doodslag. (NBA)