Nieuwe zaak ‘Bruis’ serveert limonades voor volwassenen Dieter Lizen

10 december 2018

Vrijdag geven de eerste 15 ingerichte centers onder de spoorweg aan de Engelselei een openingsfeest voor het grote publiek. Een van de eerste zaken in de rij is Bruis, een bar, winkel en proeflaboratorium voor limonades en andere non-alcoholische drankjes.

De eerste 19 gerenoveerde centers zijn de nummers 39 tot en met 57, ter hoogte van de Engelselei-Hogeweg. Eén wordt gebruikt als opslagplaats en één als buurtfietsenstalling. Er zijn 2 paren of gekoppelde bogen, zodat in totaal 15 projecten vrijdag om 16u de deuren open kunnen zwaaien. Met een plantenzaak, een zeefdrukatelier, een pottenbakkerij, een speelhal en werkplaats voor videogames en een center voor sport en groepslessen is het aanbod heel verscheiden.

Bij Bruis specialiseerden Ken Vermeer en Kris Wilms zich in ‘craft soda’: speciaal gebrouwen limonades, niet enkel op fruitbasis, maar ook op basis van kruiden- of groente-extracten.

“Ik drink ongeveer al een jaar geen alcohol meer”, zegt Ken. “Als bier- of wijnliefhebber heb je op café of restaurant meestal wel heel veel keuze, maar de non-alcoholische kaart is vaak erg beperkt met vooral zoete frisdranken op basis van fruit erop. We zagen in het buitenland hoe craft limonades met meer ‘volwassen smaken’ aan een opmars bezig zijn en daarop gingen we zelf aan het experimenteren in onze garage. Toen we hoorden over de centers zagen we een kans om dat labo naar hier te verhuizen en er meteen een bar aan te koppelen.”

Gefermenteerde thee

De eigen limonades van Bruis zitten nog in de experimentele fase. “Dat is ook de bedoeling, de beste manier om tot een goede limonade te komen is om veel mensen ervan te laten proeven en hun mening te laten geven. Zo kom je tot het lekkerste eindresultaat.”

Je kan bij Bruis niet enkel huisgemaakte limonades proeven, maar ook koffie, kombucha en kefir, twee soorten gefermenteerde thee. Ook geïmporteerde speciale limonades bijvoorbeeld op basis van komkommer, gember of rozemarijn vind je in de koelkast van Bruis. Voorlopig is Bruis enkel open op vrijdag en zaterdag van 10u tot 19u. Op het openingsfeest vrijdag zijn alle zaken uitzonderlijk open vanaf 16u tot 22u. Wie wel bier wil drinken, kan ook bij de buren van Borger Bottles terecht. In januari opent de ambachtelijke bierbrouwerij Cabardouche de deuren.