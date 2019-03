Nieuwe wandeling zet auteurs in de kijker op Linkeroever ADA

18 maart 2019

12u12 0

Het is niet iets wat meteen opvalt maar heel wat straatnamen op Linkeroever zijn vernoemd naar een auteur uit de Vlaamse of Europese literatuur. Om dat onder de aandacht te brengen worden er gegidste wandelingen georganiseerd langs stoeptegels met inspirerende citaten met het boek Citaat op Straat als leidraad. Het boek vertelt het verhaal van deze Antwerpse wijk aan de hand van deze straatnamen. “Bewoners zijn zich niet altijd bewust van de culturele of zelfs historische waarde van de persoon naar wie hun straat is vernoemd. Deze wandeling legt literaire wortels bloot en brengt daar zo verandering in”, stelt districtsschepen voor cultuur Femke Meeusen. Bekende Antwerpenaars zoals Kristien Hemmerechts, Axel Daeseleire en De Strangers lieten zich inspireren door de citaattegels in deze straten om zelf een tekst te schrijven, al dan niet met een link naar Linkeroever. Ook die verhalen staan in het wandelboek Citaat op straat en komen tijdens de uitstap aan bod.

De wandeling gaat door op woensdag 3 en 24 april van 10 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 16.30 uur. Meer info vind je op www.citaatopstraat.be.