Nieuwe wandeling in teken van Conscienceplein 05 september 2018

Het Hendrik Conscienceplein is het toppunt van barok in Antwerpen. Op dit plein staan twee iconische barokgebouwen: de Sint-Carolus Borromeuskerk en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Tijdens een gegidste rondleiding verken je ze alle twee. Je ontdekt hoe barok en contrareformatie niet alleen de kunst maar de hele samenleving beïnvloedden. De rondleiding start in de 'Sodaliteit' van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In het tweede deel van de rondleiding breng je een bezoek aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, die tussen 1615 en 1621 door de Jezuïetenorde werd gebouwd. De rijk versierde kerk is een typisch product van de contrareformatie waarin de Katholieke Kerk haar macht met veel triomfalisme en emotie wilde herstellen. Rondleidingen op vrijdag 21 september, 19 oktober of 16 november. (ADA)