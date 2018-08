Nieuwe verlichting voor Carolus Borromeus 18 augustus 2018

De Carolus Borromeuskerk steekt in een nieuw lichtjasje. En daarmee ook het hele Hendrik Conscienceplein en de Erfgoedbibliotheek.





Het plein en de omgeving baden vanaf nu in totaal nieuwe led-verlichting, volgens de richtlijnen van het algemeen lichtplan van de stad. De nieuwe lampen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. De lichtkleur ging van felgeel naar warmwit.





Ook gebeurt de aanstraling vanop afstand vanuit verschillende plaatsen en met kleinere spots. In dit project werden 16 nieuwe led-straatlantaarns en 154 nieuwe led-armaturen voor de architecturale verlichting geplaatst. Zowel het ontwerp als de uitvoering van de nieuwe verlichting gebeurde in samenwerking met Eandis. (NBA)