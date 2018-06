Nieuwe tuintjes voor de allerkleinsten 28 juni 2018

Vier kinderdagverblijven hebben hun buitenruimte omgetoverd tot een plek voor spel en ontdekking. Onder andere bij Sprookjesland in Wilrijk werd de tuin aangepakt. Zij bouwden een kasteelmuur met enkele heuveltjes, boomstammen en zandbakken. Schepen voor Jeugd Nabila Ait Daoud (N-VA) subsidieerde de projecten voor 3.500 euro en stelde ook een coach van de Karel de Grote Hogeschool ter beschikking die een nieuwe invulling voor de tuin bedacht. Andere kinderdagverblijven die nu ook in het project willen stappen, kunnen zich bij de stad aanmelden. "Ook voor onze allerkleinsten is het belangrijk om nieuwe zaken te ontdekken en te beleven. In hun thuisomgeving en binnen onze kinderopvanginitiatieven worden ze gestimuleerd en leren ze spelenderwijs nieuwe dingen. Maar naast de veilige binnenomgeving is er natuurlijk buiten ook een hele wereld te ontdekken. Een wereld die nog meer aanzet tot fantasie en creativiteit, tot ontdekken, beleven, grenzen verleggen", zegt schepen Ait Daoud. (NBA)