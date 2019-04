Nieuwe testsite aan E313 leert auto’s met elkaar ‘praten’: “Als ene wagen noodstop maakt, krijgt andere meteen waarschuwing” BJS

08 april 2019

13u38 0 Antwerpen Aan de E313 in Deurne is maandag een testsite geopend om de mogelijkheden van communicerende wagens uit te proberen. Dankzij nieuwe technologie kunnen geconnecteerde voertuigen onder meer automatisch remmen wanneer een wagen voor hen een noodstop maakt.

In samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Gent installeerde onderzoekscentrum Imec over de E313 een kast waarin verschillende communicatietechnologieën voor voertuigen geïnstalleerd zijn. Op die manier kunnen ‘slimme’ wagens zich verbinden met de weginfrastructuur en met elkaar, om geassisteerd en in de toekomst geautomatiseerd rijden mogelijk te maken.

“Kettingbotsingen en andere ongevallen ontstaan vaak omdat chauffeurs geen zicht hebben op wat er gebeurt voorbij het voertuig onmiddellijk voor hen”, zegt Hanne Degans, woordvoerder van Imec. “Daardoor reageert een chauffeur mogelijk te laat, of foutief. Auto’s met elkaar laten communiceren zal de verkeersveiligheid verbeteren.”

Razendsnel

Maandag werd in Deurne de technologie voor het eerst getest. “Bij de test rijden vandaag drie auto’s achter elkaar”, legt Degans uit. “Twee ervan zijn uitgerust met radiomodules, tussenin rijdt een gewone auto. Wanneer de eerste auto een noodstop uitvoert, zal die informatie razendsnel worden doorgegeven aan de andere uitgeruste auto, zelfs wanneer de gewone auto zich tussen de twee geconnecteerde auto’s bevindt, of wanneer die zich buiten het zicht van de eerste auto bevindt. De tweede geconnecteerde auto zal daarop ook onmiddellijk een waarschuwing krijgen om te remmen of te stoppen. Het is de bedoeling om die soort informatie in de toekomst te gebruiken als extra databron om zelfrijdende wagens aan te sturen.”

De ‘Smart Highway’ is onderdeel van het Europees project ‘Concorda’, dat ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje loopt. “Er zijn ook in de andere landen testsites, maar wij hebben hier op de E313 in Antwerpen de lastigste gecreëerd, op een van de drukste knooppunten in Europa”, zegt business development manager Bart Lannoo van Imec en de UA.

5G-communicatie

Volgens Lannoo kunnen naast de al aanwezige communicatietechnologieën ook eenvoudig nieuwe worden toegevoegd, zoals 5G-communicatie. Het is de bedoeling dat ook autobouwers en telecomoperatoren komen experimenteren op de E313. Onder andere Toyota, BMW, Ericsson en Telenet steunen het project al.

De Vlaamse overheid investeert 3,5 miljoen euro in de ‘Smart Highway’. “We moeten steeds inventiever worden in onze strijd voor vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Zeker in het geval van verkeersveiligheid is het laaghangend fruit nu wel geplukt. Om het aantal ongevallen en slachtoffers verder te laten dalen zullen we creatief en innovatief moeten zijn. Gelukkig hebben we in Vlaanderen de nodige inventiviteit bij de vleet. Communicerende voertuigen die informatie uitwisselen zijn veelbelovende innovatie. Vlaanderen wil en zal deze trein niet missen.”